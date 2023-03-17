Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Командувач Сухопутних військ Сирський розповів про наступальні дії росіян на Сході arrow

Командувач Сухопутних військ Сирський розповів про наступальні дії росіян на Сході

17 березня 2023 22:33
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Окупанти продовжують штурмувати Бахмут
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська наступають фактично по усій лінії фронту. Однак бійці ЗСУ тримають оборону.

Про це розповів командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський під час брифінгу в Military Media Center.

Читайте також:

Деталі

Генерал-полковник Олександр Сирський доповів, що ворог продовжує наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в глибину їх бойових порядків. За його словами, найзапекліші бойові дії — в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного.

"Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають. Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто", — заявив Сирський.

Однак завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат і вкотре відкочується без успіху.

"На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці  завдають ворогу. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що на майданчику "Азовсталі" окупанти розмістили бойові гелікоптери російської армії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

23:51 На Дніпропетровщині ворожі БпЛА атакували об’єкт критичної інфраструктури: що відомо

23:40 Син Байдена подав до суду на майстерню, де ремонтували його ноутбук

23:10 ПАР зобов’язана заарештувати путіна, якщо той прибуде на серпневий саміт

22:50 СБУ збирає доказову базу, аби засудити путіна за злочини в Україні

22:16 "Парад планет" у березні 2023: коли можна побачити рідкісне явище

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:11 Росія запустила по Україні "Шахеди": у деяких регіонах працює ППО

21:50 Данілов розповів, як Китай опинився у непростій ситуації через ордер МКС

21:30 YouTube розблокував акаунт Трампа: він був недоступний два роки

21:26 Трендовий манікюр на весну 2023: який колір подарує вашим рукам молодість

21:13 Ці спеціалісти в Україні зараз на вагу золота: шалені зарплати

Новина з відео

20:45Історичне рішення: Володимир Зеленський відреагував на ордер для путіна

Новина з відео

19:53 Окупант розповідає другу про "забиті" трьохсотими лікарні в рф та нестачу озброєння, — перехоплення

Новина з відео

19:36 Знижує цукор та "поганий" холестерин: який фрукт потрібно додати в раціон

Новина з відео

19:30 Криза Ротаня перед матчем збірної: тренер не виграв четвертий матч з "Олександрією"

Новина з відео

18:42 Тепер не тільки Джонсон та Зеленський: Мюслі UA презентували запальний трек з Джо Байденом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з відео

16:23 Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

Новина з відео

15:23 Шокуючі кадри: на депутата міської ради накинулись у волонтерському центрі Одеси

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Актуальне по темі

None 17 Березень 23:52

На Дніпропетровщині ворожі БпЛА атакували об’єкт критичної інфраструктури: що відомо

None 17 Березень 23:45

Син Байдена подав до суду на майстерню, де ремонтували його ноутбук

None 17 Березень 23:15

ПАР зобов’язана заарештувати путіна, якщо той прибуде на серпневий саміт

None 17 Березень 23:00

СБУ збирає доказову базу, аби засудити путіна за злочини в Україні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB