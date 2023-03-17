Командувач Сухопутних військ Сирський розповів про наступальні дії росіян на Сході

Окупанти продовжують штурмувати Бахмут

Російські окупаційні війська наступають фактично по усій лінії фронту. Однак бійці ЗСУ тримають оборону.

Про це розповів командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський під час брифінгу в Military Media Center.

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Генерал-полковник Олександр Сирський доповів, що ворог продовжує наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в глибину їх бойових порядків. За його словами, найзапекліші бойові дії — в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного.

"Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають. Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто", — заявив Сирський.

Однак завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат і вкотре відкочується без успіху.

"На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що на майданчику "Азовсталі" окупанти розмістили бойові гелікоптери російської армії.