Окупанти почали використовувати "Азовсталь" для військових потреб
Російські окупанти перетворюють зруйнований ними ж Маріуполь на військову базу. Зокрема, на майданчику "Азовсталі" розмістили бойові гелікоптери російської армії.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Гелікоптери на "Азовсталі"
За інформацією Андрющенка, крім літаків, російські окупанти перебазували до Маріуполя з інших локацій військові гелікоптери.
Майданчик для гвинтокрилів окупаційні війська облаштували на території заводу "Азовсталь", захопленого росіянами під час штурму Маріуполя останнім.
Маріуполь як воєнна база
Таким чином, російська присутність у захопленому та зруйнованому Маріуполі збільшується.
"Остаточне перетворення міста на військову базу", — констатував Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що У Маріуполі російські окупанти почали використовувати нові символи на своїй техніці. У місті помітили техніку з колом в прямокутнику.
Додамо, що російська окупаційна "адміністрація" Маріуполя посилила контроль за мешканцями міста. Паспорти й телефони тепер перевіряють навіть у громадському транспорті.
Фото з російських ЗМІ