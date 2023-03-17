Окупанти почали використовувати "Азовсталь" для військових потреб

Російські гелікоптери перебазувалися на майданчик на території "Азовсталі"

Російські окупанти перетворюють зруйнований ними ж Маріуполь на військову базу. Зокрема, на майданчику "Азовсталі" розмістили бойові гелікоптери російської армії.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Гелікоптери на "Азовсталі"

За інформацією Андрющенка, крім літаків, російські окупанти перебазували до Маріуполя з інших локацій військові гелікоптери.

Майданчик для гвинтокрилів окупаційні війська облаштували на території заводу "Азовсталь", захопленого росіянами під час штурму Маріуполя останнім.

Маріуполь як воєнна база

Таким чином, російська присутність у захопленому та зруйнованому Маріуполі збільшується.

"Остаточне перетворення міста на військову базу", — констатував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що У Маріуполі російські окупанти почали використовувати нові символи на своїй техніці. У місті помітили техніку з колом в прямокутнику.

Додамо, що російська окупаційна "адміністрація" Маріуполя посилила контроль за мешканцями міста. Паспорти й телефони тепер перевіряють навіть у громадському транспорті.

Фото з російських ЗМІ