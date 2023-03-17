Командующий Сухопутными войсками Сырский рассказал о наступательных действиях россиян на Востоке
Российские оккупационные войска наступают практически по всей полосы фронта. Однако бойцы ВСУ держат оборону.
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский во время брифинга в Military Media Center.
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Генерал-полковник Александр Сырский доложил, что враг продолжает наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в глубину боевых порядков. По его словам, самые ожесточенные боевые действия — в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного.
"Впрочем, эпицентром боевых действий остается Бахмут. Бои за город продолжаются. Противник задействовал все свои мощности и пытается прорвать оборону по нескольким направлениям и полностью окружить город", — заявил Сырский.
Однако благодаря мужеству наших воинов враг несет огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха.
"К сожалению, и мы имеем потери, но гораздо меньше, чем наши защитники наносят врагу. На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех", — подытожил он.
Напомним, ранее заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что на площадке "Азовстали" оккупанты разместили боевые вертолеты российской армии.