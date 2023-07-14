Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Командувач Тарнавський розповів в інтервʼю CNN про ситуацію на Таврійському напрямку arrow

Командувач Тарнавський розповів в інтервʼю CNN про ситуацію на Таврійському напрямку

14 липня 2023 16:09
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Командувач Тарнавський розповів в інтервʼю CNN про ситуацію на Таврійському напрямку
Генерал Олександр Тарнавський. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

За словами командувача операції Обʼєднаних сил "Таврія" Олександра Тарнавського, довгоочікувані касетні боєприпаси американського виробництва уже знаходяться в Україні. Поки що ЗСУ їх не використовували, але це кардинально змінить хід війни.

Про це Олександр Тарнавський заявив в інтервʼю виданню CNN.

Читайте також:

Що сказав генерал

За словами Тарнавського, російська сторона також розуміє, що отримавши ці боєприпаси, Україна матиме велику перевагу на фронті.

Також генерал додає, що наразі Україна проводить "широкомасштабні наступальні операції", водночас визнаючи, що українські війська досягли скромних успіхів, особливо на півдні.

"Це успішно, але не настільки, як хотілося б кожному з нас. Є проста причина відставання контрнаступу України, продовжив він, пояснивши, що "росіяни досить потужно підготувалися до цієї події", — каже Тарнавський.

Про стан боротьби

Поки українські солдати намагаються пройти крізь мінні поля, постійні обстріли артилерії з обох сторін тижнями обстрілюють один одного.

"Це як у боксі, ми тримаємо суперника на відстані витягнутої руки. Ми не підпускаємо їх близько. чому Бо ближній бій – це зовсім інша справа. Отже, на великих дистанціях ми ефективно перемагаємо", — сказав генерал. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати російські війська на Таврійському напрямку. Протягом останніх 24 годин артилерія виконала 1437 вогневих місій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз