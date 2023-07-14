Командувач Тарнавський розповів в інтервʼю CNN про ситуацію на Таврійському напрямку

Генерал Олександр Тарнавський. Фото: google.com

За словами командувача операції Обʼєднаних сил "Таврія" Олександра Тарнавського, довгоочікувані касетні боєприпаси американського виробництва уже знаходяться в Україні. Поки що ЗСУ їх не використовували, але це кардинально змінить хід війни.

Про це Олександр Тарнавський заявив в інтервʼю виданню CNN.

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Що сказав генерал

За словами Тарнавського, російська сторона також розуміє, що отримавши ці боєприпаси, Україна матиме велику перевагу на фронті.

Також генерал додає, що наразі Україна проводить "широкомасштабні наступальні операції", водночас визнаючи, що українські війська досягли скромних успіхів, особливо на півдні.

"Це успішно, але не настільки, як хотілося б кожному з нас. Є проста причина відставання контрнаступу України, продовжив він, пояснивши, що "росіяни досить потужно підготувалися до цієї події", — каже Тарнавський.

Про стан боротьби

Поки українські солдати намагаються пройти крізь мінні поля, постійні обстріли артилерії з обох сторін тижнями обстрілюють один одного.

"Це як у боксі, ми тримаємо суперника на відстані витягнутої руки. Ми не підпускаємо їх близько. чому Бо ближній бій – це зовсім інша справа. Отже, на великих дистанціях ми ефективно перемагаємо", — сказав генерал.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати російські війська на Таврійському напрямку. Протягом останніх 24 годин артилерія виконала 1437 вогневих місій.