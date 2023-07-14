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Командующий Тарнавский рассказал в интервью CNN о ситуации на Таврийском направлении

14 июля 2023 16:09
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Командующий Тарнавский рассказал в интервью CNN о ситуации на Таврийском направлении
Генерал Александр Тарнавский. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

По словам командующего операцией Объединенных сил "Таврия" Александра Тарнавского, долгожданные кассетные боеприпасы американского производства уже находятся в Украине. Пока что ВСУ их не использовали, но это кардинально изменит ход войны.

Об этом Александр Тарнавский заявил в интервью изданию CNN.

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Что сказал генерал

По словам Тарнавского, российская сторона также понимает, что, получив эти боеприпасы, Украина будет иметь большое преимущество на фронте.

Также генерал добавляет, что Украина проводит "широкомасштабные наступательные операции", одновременно признавая, что украинские войска достигли скромных успехов, особенно на юге.

"Это успешно, но не настолько, как хотелось бы каждому из нас. Есть простая причина отставания контрнаступления Украины, продолжил он, объяснив, что "россияне достаточно мощно подготовились к этому событию", — говорит Тарнавский.

О состоянии борьбы

Пока украинские солдаты пытаются пройти через минные поля, постоянные обстрелы артиллерии с обеих сторон неделями обстреливают друг друга.

"Это как в боксе, мы держим соперника на расстоянии вытянутой руки. Мы не подпускаем их близко. почему ближний бой - это совсем другое дело. Следовательно, на больших дистанциях мы эффективно побеждаем", — сказал генерал.

Напомним, ранее мы писали, что вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российские войска на Таврическом направлении. За последние 24 часа артиллерия выполнила 1437 огневых миссий.

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