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Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, — Тарнавський

13 липня 2023 14:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, — Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: Armyinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки. Рішення про їх передачу було ухвалено минулого тижня.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський для CNN.

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"Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою", — сказав Тарнавський.

За його словами, російські окупанти розуміють, що Україна матиме перевагу з касетними боєприпасами. Тарнавський каже, що ворог віддасть ту ділянку місцевості, де можна цим скористатися.

Він наголошує, що вище керівництво України визначатиметься з ділянками території, де будуть використовуватися касетні боєприпаси. За словами командувача, це дуже потужна зброя.

Тарнавський звернув увагу на обмеження щодо використання цього озброєння, заявивши, що їх заборонено використовувати у густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані Росією. 

"Росіяни думають, що ми будемо використовувати його на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже хвилюються", — каже Тарнавський.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів. 

Також ми писали, що у Москві істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Додамо, посол України в Бразилії Андрій Мельник різко відреагував на заяву депутата Бундестагу Ральфа Штегнера, який розкритикував передачу касетних боєприпасів для бійців ЗСУ. 

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