Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Тарнавський показав, як ЗСУ ліквідують ворожу техніку на Таврійському напрямку arrow

Тарнавський показав, як ЗСУ ліквідують ворожу техніку на Таврійському напрямку

9 липня 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Тарнавський показав, як ЗСУ ліквідують ворожу техніку на Таврійському напрямку
ЗСУ знищують ворожу техніку. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України продовжують знищувати російські війська на Таврійському напрямку. Протягом останніх 24 годин артилерія виконала 1437 вогневих місій.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте також:

Яких втрат зазнали окупанти

За словами Тарнавського, за вказаний період, українські захисники завдали противнику втрат, що перевищують дві роти, включаючи вбитих та поранених.

Крім того, українські оборонні сили успішно знищили 23 одиниці ворожої військової техніки.

Зокрема, серед знищеної техніки були 2 танки, самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлін", БПЛА "Гранат-1", три самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", одна самохідна артилерійська установка 2С7, зенітні ракетні комплекси "Бук" і "Тор", дві самохідні гаубиці 2С5 "Гіацинт-С", одна самохідна гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б", РСЗВ "Торнадо", БМ-21 "Град", а також автомобільна.

Також успішно було знищено три ворожі склади боєприпасів та командний пункт.

Нагадаємо, що у Генштабі Збройних Сил України показали, як розвідники ефектно знищують російських окупантів. Число армії РФ зменшується з кожним днем.

Також ми повідомляли, що аеророзвідка 68-ї єгерської бригади веде успішну боротьбу з російськими танками на заході Донецької області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз