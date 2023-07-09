Тарнавський показав, як ЗСУ ліквідують ворожу техніку на Таврійському напрямку

ЗСУ знищують ворожу техніку. Фото: скриншот

Збройні сили України продовжують знищувати російські війська на Таврійському напрямку. Протягом останніх 24 годин артилерія виконала 1437 вогневих місій.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За словами Тарнавського, за вказаний період, українські захисники завдали противнику втрат, що перевищують дві роти, включаючи вбитих та поранених.

Крім того, українські оборонні сили успішно знищили 23 одиниці ворожої військової техніки.

Зокрема, серед знищеної техніки були 2 танки, самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлін", БПЛА "Гранат-1", три самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", одна самохідна артилерійська установка 2С7, зенітні ракетні комплекси "Бук" і "Тор", дві самохідні гаубиці 2С5 "Гіацинт-С", одна самохідна гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б", РСЗВ "Торнадо", БМ-21 "Град", а також автомобільна.

Також успішно було знищено три ворожі склади боєприпасів та командний пункт.

Нагадаємо, що у Генштабі Збройних Сил України показали, як розвідники ефектно знищують російських окупантів. Число армії РФ зменшується з кожним днем.

Також ми повідомляли, що аеророзвідка 68-ї єгерської бригади веде успішну боротьбу з російськими танками на заході Донецької області.