Британський адмірал Тоні Радакін заявив, що Україна здобуде перемогу у війні проти Росії

Тоні Радакін. Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

Україна неодмінно переможе у війні проти Росії. Попри те що російські війська розпочали нові атаки на півночі Харківської області, РФ зазнає поразки.

Про це в понеділок, 3 червня, в інтерв'ю Sky News з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії заявив командувач ЗС Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

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Радакін порівняв сьогодення з часами Другої світової війни. Зараз західні країни об'єднуються, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню. Це нагадує боротьбу союзників проти нацистів.

"Коли країни об'єднуються, можна робити дивовижні речі. Це війна економік. Це війна логістики. Це війна промислового виробництва. Це війна політичної волі. Це все заради того, щоб просто повернути мир народу України", — зазначив адмірал.

У Британії вважають, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по російських територіях.

"До кінця червня РФ втратить 500 тисяч осіб убитими та пораненими. Ми вже маємо 800 днів війни, яка, за прогнозами Путіна, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку", — наголосив Радакін.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров закликав провідні світові оборонні компанії, зокрема BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle, інвестувати у виробництво зброї в Україні.

Раніше ексочільник "Азову" Максим Жорін розповів, на якому напрямку росіяни можуть активізувати наступ у разі, якщо їм не вистачить сил на Сході.