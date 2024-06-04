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Командующий ВС Великобритании уверенно заявил о проигрыше РФ в войне с Украиной

4 июня 2024 00:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Британский адмирал Тони Радакин заявил, что Украина одержит победу в войне против России
Тони Радакин. Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украина непременно победит в войне против России. Несмотря на то, что российские войска начали новые атаки на севере Харьковской области, РФ потерпит поражение.

Об этом в понедельник, 3 июня, в интервью Sky News по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии заявил командующий ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

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Радакин сравнил настоящее время с временами Второй мировой войны. Сейчас западные страны объединяются, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению. Это похоже на борьбу союзников против нацистов.

"Когда страны объединяются, можно делать удивительные вещи. Это война экономик. Это война логистики. Это война промышленного производства. Это война политической воли. Это все ради того, чтобы просто вернуть мир народу Украины", — отметил адмирал.

В Великобритании считают, что Украина увеличит количество дальних ударов по российским территориям.

"До конца июня РФ потеряет 500 тысяч человек убитыми и ранеными. У нас уже есть 800 дней войны, которая, по прогнозам Путина, должна была длиться три дня. Это тяжело для Украины, но мы должны продолжать нашу поддержку", — подчеркнул Радакин.

Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании, в частности, BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle, инвестировать в производство оружия в Украине.

Ранее экс-глава "Азова" Максим Жорин рассказал, на каком направлении россияне могут активизировать наступление в случае, если им не хватит сил на Востоке.

война в Украине
Великобритания
война
Россия

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