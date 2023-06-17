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Командування окупантів відправлятиме на лікування до РФ лише офіцерів

17 червня 2023 08:07
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Командування окупантів відправлятиме на лікування до РФ лише офіцерів
Поранені окупанти. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти продовжують зазнавати великих втрат, які всіма способами намагаються приховати. Російське командування встановило новий порядок лікування поранених військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

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Зазначається, що командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців. Відтак, евакуації до РФ підлягають лише офіцери. 

"Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними як військові шпиталі", — йдеться у повідомленні.

скріншот

скріншот
Джерело: Генштаб

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила розмову окупантів, які скаржаться на командування, умови та намагаються втекти з позицій всіма способами. Так, росіяни навіть ламають собі руки та ноги, аби їх відвезли в госпіталь якомога далі від бойових дій.

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