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Командование оккупантов будет отправлять на лечение в РФ только офицеров

17 июня 2023 08:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Командование оккупантов будет отправлять на лечение в РФ только офицеров
Раненые оккупанты. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты продолжают нести большие потери, которые всеми способами пытаются скрыть. Российское командование составило новый порядок лечения раненых военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих. Так, эвакуации в РФ подлежат только офицеры.

"Сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины. Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими как военные госпитали", — говорится в сообщении.

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Источник: Генштаб

Напомним, недавно украинская разведка перехватила разговор оккупантов, которые жалуются на командование, условия и пытаются сбежать с позиций всеми способами. Так, россияне даже ломают себе руки и ноги, чтобы их отвезли в госпиталь как можно дальше от боевых действий.

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