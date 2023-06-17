Командование оккупантов будет отправлять на лечение в РФ только офицеров
Оккупанты продолжают нести большие потери, которые всеми способами пытаются скрыть. Российское командование составило новый порядок лечения раненых военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Как лечат оккупантов
Отмечается, что командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих. Так, эвакуации в РФ подлежат только офицеры.
"Сержантский и рядовой состав, независимо от тяжести и сложности ранения, подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины. Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими как военные госпитали", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно украинская разведка перехватила разговор оккупантов, которые жалуются на командование, условия и пытаются сбежать с позиций всеми способами. Так, россияне даже ломают себе руки и ноги, чтобы их отвезли в госпиталь как можно дальше от боевых действий.