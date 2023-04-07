Командування рф формує спецпідрозділи "Шторм Z" з новонабраних резервістів, — ISW

Окупант

Командування росії формує з новообраних резервістів спецпідрозділи "Шторм Z". Їх створюють для ведення бойових дій у містах.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Деталі

Надійний український офіцер запасу оприлюднив 6 квітня захоплений документ, в якому детально описується набір особового складу (який отримує статус резервіста БАРС) для формування нових рот "Штурм Z" у складі 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) і 1-го армійського корпусу збройних сил "ДНР".

Кожна рота "Штурм Z" створюється поза структурою звичайних армійських підрозділів і, ймовірно, формується з нещодавно призваних резервістів і певним чином приєднується до існуючих російських полків і бригад, а не додає додаткові сили або забезпечує спеціалізовану підготовку для фронтових рот.

"Наразі невідомо, як ці підрозділи "Штурм Z" вписуються в російські командні структури на рівні батальйону і вище, і чому російські підрозділи формують нові роти, продовжуючи постійну російську тенденцію протягом всієї війни в Україні руйнувати доктринальну структуру підрозділів", — йдеться у звіті.

Кожна рота налічує 100 осіб, розділених на чотири групи захоплення (по 10 осіб у кожній), чотири групи вогневої підтримки (по 10 осіб), командний пункт роти (2 особи), інженерно-саперну групу (5 осіб), розвідувальну групу (8 осіб), групу медичної евакуації (3 особи) та екіпаж БпЛА (2 особи).

Аналітики повідомляють, що роти "Шторм Z" призначені для ведення міських бойових дій або операцій у складних географічних районах з метою захоплення важливих і стратегічних об'єктів, таких як опорні пункти, командні пункти та вузли зв'язку.

Український офіцер запасу зазначив, що особовий склад цих рот проходить 10-15-денну перепідготовку, що є надзвичайно коротким терміном для належної підготовки особового складу до виконання складних бойових завдань і створення згуртованості підрозділу.

Нагадаємо, cолдати, набрані до строкової армії рф, зменшать можливості для підготовки резервістів на війну. Кремль може вдатися до примусу щодо тих, хто зараз завершує свою річну строкову службу.

Також ми писали, що в росії адміністрація президента наказує регіональним керівникам розробити систему привілеїв для держслужбовців низької ланки. Таким чином Кремль намагається купити лояльність і підтримку війни в Україні.