Командование рф формирует спецподразделения "Шторм Z" из новонабранных резервистов, — ISW

Оккупант

Командование россии формирует из новоизбранных резервистов спецподразделения "Шторм Z". Их создают для ведения боевых действий в городах.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Надежный украинский офицер запаса обнародовал 6 апреля захваченный документ, в котором подробно описывается набор личного состава (получающий статус резервиста БАРС) для формирования новых рот "Штурм Z" в составе 8-й общевойсковой армии (Южный военный округ) и 1-го армейского корпуса вооруженных сил "ДНР".

Каждая рота "Штурм Z" создается вне структуры обычных армейских подразделений и, вероятно, формируется из недавно призванных резервистов и определенным образом присоединяется к существующим российским полкам и бригадам, а не добавляет дополнительных сил или обеспечивает специализированную подготовку для фронтовых рот.

"Пока неизвестно, как эти подразделения "Штурм Z" вписываются в российские командные структуры на уровне батальона и выше, и почему российские подразделения формируют новые роты, продолжая постоянную российскую тенденцию в течение всей войны в Украине разрушать доктринальную структуру подразделений", — говорится в отчете.

Каждая рота насчитывает 100 человек, разделенных на четыре группы захвата (по 10 человек в каждой), четыре группы огневой поддержки (по 10 человек), командный пункт роты (2 человека), инженерно-саперную группу (5 человек), разведывательную группу (8 человек), группу медицинской эвакуации (3 человека) и экипаж БпЛА (2 человека).

Аналитики сообщают, что роты "Шторм Z" предназначены для ведения городских боевых действий или операций в сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи.

Украинский офицер запаса отметил, что личный состав этих рот проходит 10-15-дневную переподготовку, что является очень коротким сроком для надлежащей подготовки личного состава к выполнению сложных боевых задач и созданию сплоченности подразделения.

Напомним, солдаты, набранные в срочную армию россии, снизят возможности для подготовки резервистов на войну. Кремль может прибегнуть к тем, кто сейчас завершает свою годовую срочную службу.

Также мы писали, что в россии администрация президента предписывает региональным руководителям разработать систему привилегий для госслужащих низкого звена. Таким образом, Кремль пытается купить лояльность и поддержку войны в Украине.