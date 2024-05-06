Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Конгресмен Джефріс розповів, за яких умов США можуть втрутитися у війну в Україні arrow

Конгресмен Джефріс розповів, за яких умов США можуть втрутитися у війну в Україні

6 травня 2024 12:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Конгресмен Джефріс розповів, за яких умов США можуть втрутитися у війну в Україні
Лідер демократів Хакім Джефріс. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Лідер меншості Палати представників Сполучених Штатів Америки Хакім Джефріс розповів, за яких умов Штати можуть втрутитися у війну в Україні. За його словами, йдеться про випадок, якщо Київ програє.

Про це Хакім Джефріс сказав в інтерв'ю CBSnews.

Читайте також:

Втручання США у війну в Україні

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то є значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутуватися в конфлікт — не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями", — зазначив Джефріс.

За його словами, США втрутяться у війну, якщо вона пошириться за межі України. Він вважає, якщо російський диктатор Володимир Путін доб'ється успіху в Україні, то "загрожуватиме союзникам по НАТО".

Також Джефріс наголосив, що серед республіканців зростають "проросійські" настрої.

"У Республіканській партії росте пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну і з якихось причин вважає, що Росія не є ворогом Сполучених Штатів Америки", — додав він.

Нагадаємо, представники уряду США оголосили про свою готовність підтримати новий контрнаступ Збройних сил України у 2025 році. Зазначається, що для цього Києву необхідно якнайшвидше взяти ініціативу у військових діях, оскільки перевага Росії на фронті у 2024 році може стати ключовим фактором.

Також Штати готують для передачі Україні авіаційні бомби JDAM-ER. Ця зброя зможе бути не лише стійкою до роботи засобів радіоелектронної боротьби, але й націлюватись на них.

США
війна
володимир путін
НАТО
Україна
небезпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень