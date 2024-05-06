Конгресмен Джефріс розповів, за яких умов США можуть втрутитися у війну в Україні

Лідер демократів Хакім Джефріс. Фото: скриншот з відео

Лідер меншості Палати представників Сполучених Штатів Америки Хакім Джефріс розповів, за яких умов Штати можуть втрутитися у війну в Україні. За його словами, йдеться про випадок, якщо Київ програє.

Про це Хакім Джефріс сказав в інтерв'ю CBSnews.

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Втручання США у війну в Україні

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то є значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутуватися в конфлікт — не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями", — зазначив Джефріс.

За його словами, США втрутяться у війну, якщо вона пошириться за межі України. Він вважає, якщо російський диктатор Володимир Путін доб'ється успіху в Україні, то "загрожуватиме союзникам по НАТО".

Також Джефріс наголосив, що серед республіканців зростають "проросійські" настрої.

"У Республіканській партії росте пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну і з якихось причин вважає, що Росія не є ворогом Сполучених Штатів Америки", — додав він.

Нагадаємо, представники уряду США оголосили про свою готовність підтримати новий контрнаступ Збройних сил України у 2025 році. Зазначається, що для цього Києву необхідно якнайшвидше взяти ініціативу у військових діях, оскільки перевага Росії на фронті у 2024 році може стати ключовим фактором.

Також Штати готують для передачі Україні авіаційні бомби JDAM-ER. Ця зброя зможе бути не лише стійкою до роботи засобів радіоелектронної боротьби, але й націлюватись на них.