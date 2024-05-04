США готують до передачі Україні авіабомби, що можуть протидіяти російським засобам РЕБ

Авіабомби JDAM-ER. Фото: thedrive.com

Сполучені Штати Америки готують для передачі Україні авіаційні бомби JDAM-ER. Ця зброя зможе бути не лише стійкою до роботи засобів радіоелектронної боротьби, але й націлюватись на них.

Про це пише Defence Express в суботу, 4 травня.

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Передача авіабомб JDAM-ER

Пентагон повідомив про укладення контракту з компанією Scientific Applications and Research Associates на суму 23,5 млн доларів.

Він передбачає придбання сенсорів для пошуку засобів РЕБ та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER. Вони будуть не лише стійкими до роботи РЕБ, але й зможуть націлюватися на них.

Авіабомба JDAM-ER. Фото: Defence Express

За даними ЗМІ, умови контракту передбачають передачу частини таких комплектів Україні, однак деталі щодо кількості та термінів невідомі.

У матеріалі наголошується, що міноборони США вирішило укласти відповідний контракт після того, як дію авіабомб GLSDB визнали неефективною на полі бою в Україні проти російських РЕБів.

Авіабомба JDAM-ER. Фото: Defence Express

Раніше у Пентагоні заявили, що США передадуть Україні стільки балістичних ракет ATACMS, скільки зможуть. Частину цієї далекобійної зброї ЗСУ вже отримали.

Також ми писали, що в міноборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України загальною вартістю у мільярд доларів.