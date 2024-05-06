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Конгрессмен Джефрис рассказал, при каких условиях США могут вмешаться в войну в Украине

6 мая 2024 12:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Конгрессмен Джефрис рассказал, при каких условиях США могут вмешаться в войну в Украине
Лидер демократов Хаким Джефрис. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Лидер меньшинства Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Хаким Джефрис рассказал, при каких условиях Штаты могут вмешаться в войну в Украине. По его словам, речь идет о случае, если Киев проиграет.

Об этом Хаким Джефрис сказал в интервью CBSnews.

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"Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то есть значительная вероятность того, что Америке придется ввязываться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — отметил Джефрис.

По его словам, США вмешаются в войну, если она распространится за пределы Украины. Он считает, что если российский диктатор Владимир Путин добьется успеха в Украине, то "будет угрожать союзникам по НАТО".

Также Джефрис подчеркнул, что среди республиканцев растут "пророссийские" настроения.

"В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и по каким-то причинам считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов Америки", — добавил он.

Напомним, представители правительства США объявили о своей готовности поддержать новое контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2025 году. Отмечается, что для этого Киеву необходимо как можно быстрее взять инициативу в военных действиях, поскольку преимущество России на фронте в 2024 году может стать ключевым фактором.

Также Штаты готовят для передачи Украине авиационные бомбы JDAM-ER. Это оружие сможет быть не только устойчивым к работе средств радиоэлектронной борьбы, но и нацеливаться на них.

США
война
владимир путин
НАТО
Украина
опасность

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