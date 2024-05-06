Конгрессмен Джефрис рассказал, при каких условиях США могут вмешаться в войну в Украине
Лидер меньшинства Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Хаким Джефрис рассказал, при каких условиях Штаты могут вмешаться в войну в Украине. По его словам, речь идет о случае, если Киев проиграет.
Об этом Хаким Джефрис сказал в интервью CBSnews.
Вмешательство США в войну в Украине
"Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то есть значительная вероятность того, что Америке придется ввязываться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — отметил Джефрис.
По его словам, США вмешаются в войну, если она распространится за пределы Украины. Он считает, что если российский диктатор Владимир Путин добьется успеха в Украине, то "будет угрожать союзникам по НАТО".
Также Джефрис подчеркнул, что среди республиканцев растут "пророссийские" настроения.
"В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и по каким-то причинам считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов Америки", — добавил он.
Напомним, представители правительства США объявили о своей готовности поддержать новое контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2025 году. Отмечается, что для этого Киеву необходимо как можно быстрее взять инициативу в военных действиях, поскольку преимущество России на фронте в 2024 году может стать ключевым фактором.
Также Штаты готовят для передачи Украине авиационные бомбы JDAM-ER. Это оружие сможет быть не только устойчивым к работе средств радиоэлектронной борьбы, но и нацеливаться на них.
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