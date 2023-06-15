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Контрнаступ України ще не почався, усе ще попереду, — президент Чехії

15 червня 2023 12:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Контрнаступ України ще не почався, усе ще попереду, — президент Чехії
Президент Чехії Петр Павел. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Масштабний контрнаступ Збройних Сил України ще поки не розпочався. У той же час перші та важливі операції на полі бою свідчать про його "помірний початок".

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтервʼю для Радіо Свобода.

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"Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", — зазначив Павел.

Також він зазначив, що підготовка до контрнаступу тривала місяці, тому зрозуміло, що потрібно багато часу, аби підготувати військові сили і забезпечити їх технікою.

"Це також потребує великих зусиль усіх людей, які залучені. Тож навіть якщо ми оцінюємо контрнаступ з цієї технічної точки зору, то підготовка до нового наступу знову займе значний час. Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов’язаними труднощами. Зокрема, із труднощами зберегти підтримку партнерів", — сказав Павел.

Також він зазначив, що Захід бачить "вікно можливостей цього року" і може означати, що "знадобиться як мінімум три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність".

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти уздовж лінії зіткнення почали активне використання фронтової авіації. Тим самим вони певною мірою намагаються знизити темп розгортання контрнаступу українських визвольних сил.

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