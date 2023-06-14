Треба було передбачити: з'ясувалося, чим росіяни ускладнюють темп контрнаступу ЗСУ

Танк ЗСУ виходить на позицію атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти уздовж лінії зіткнення почали активне використання фронтової авіації. Тим самим вони певною мірою намагаються знизити темп розгортання контрнаступу українських визвольних сил.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Останніми днями погодні умови не дозволяли росіянам використовувати як безпілотники, так і фронтову авіацію. Що стосується взагалі цієї тактики, то — так, вони активізувалися. Причому вони використовують тактику нанесення комбінованих ударів від засобів ураження до типів авіації", — сказав Снєгирьов.

За його словами, це так звана гнучка оборона.

Тобто росіяни, пояснив Снєгирьов, цим витягують на себе наші штурмові підрозділи до поза зони ураження ППО і відпрацьовують своєю авіацією по штурмових позиціях, не даючи нам можливостей закріпитися на дальніх рубежах.

Як зазначив військовий експерт, така тактика була продемонстрована ворогом на багатьох напрямках.

Саме тому, звернув увагу Снєгирьов, в крайньому пакеті військово-технічної допомоги США та Великої Британії приділено значну увагу системам ППО армійського призначення — для прикриття при висуванні підрозділів і на марші.

Снєгирьов переконаний, що цю тактику росіян можна було б унеможливити за рахунок передачі нам літаків F-16, про що українська сторона повідомляла. Оскільки при контрнаступі фактично мова йде про лобовий характер атак і штурми декількох ліній укріплень ворога.

Як розвивається контрнаступ ЗСУ

Українська армія за добу обстріляла понад 20 районів зосередження російських військ. Були завдані удари по позиціях артилерійських, зенітних, протиповітряних підрозділів РФ, а також знищена станція радіоелектронної боротьби.

За інформацією генерального штабу ЗСУ, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 680 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.