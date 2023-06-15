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Контрнаступление Украины еще не началось, все еще впереди, — президент Чехии

15 июня 2023 12:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Контрнаступление Украины еще не началось, все еще впереди, — президент Чехии
Президент Чехии Петр Павел. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Масштабное контрнаступление Вооруженных Сил Украины пока не началось. В то же время первые и важные операции на поле боя свидетельствуют о его "умеренном начале".

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью для Радио Свобода.

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"Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все – еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", — отметил Павел.

Также он отметил, что подготовка к контрнаступлению длилась месяцы, поэтому понятно, что нужно много времени, чтобы подготовить военные силы и обеспечить их техникой.

"Это также требует больших усилий всех людей, которые вовлечены. Так что даже если мы оцениваем контрнаступление с этой технической точки зрения, то подготовка к новому наступлению снова займет значительное время. Если мы также учтем погодные условия, которые очень неблагоприятны в течение зимы, то мы придем к выводу, что все, чего не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере до весны следующего года со всеми связанными трудностями. В частности, с трудом сохранить поддержку партнеров", —сказал Павел.

Также он отметил, что Запад видит "окно возможностей в этом году" и может означать, что "пригодится как минимум три-четыре месяца, прежде чем начнется какая-либо другая активность".

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты вдоль линии столкновения начали активное использование фронтовой авиации. Тем самым они в определенной степени пытаются снизить темп развертывания контрнаступления украинских освободительных сил.

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