Західні стратеги підвели ЗСУ при підготовці до контрнаступу

Українські військові на бронетранспортері. Фото: Reuters

Росіяни почали активно використовувати проти українських Сил оборони фронтову авіацію. Це робиться з метою протидії активному просуванню контрнаступу ЗСУ, але це можна було передбачити і унеможливити.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Цю тактику авіаударів росіян можна було б унеможливити за рахунок передачі нам літаків F-16, про що українська сторона повідомляла", — сказав Снєгиртов.

Він пояснив, що під час контрнаступу йде мова фактично про лобовий характер атак і штурми декількох ліній укріплень ворога.

На думку Снєгирьова, без підтримки авіації наступ значно ускладниться.

Між тим, як зазначив військовий аналітик, нас західні експерти переконували нас, що достатньо дати ЗСУ засоби ППО в тому числі — малого та середнього радіусу дії для того, щоб відбувся успішний характер контрнаступу.

"Практика показала, що це було помилкове бачення ситуації. І ми, на жаль, стали заручниками упередженого ставлення в моменті надання Україні F-16 на час проведення контрнаступальних операцій", — констатував Снєгирьов.

Як розвивається контрнаступ ЗСУ

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Упродовж минулого дня авіація сил оборони завдала 14 ударів по окупантах. Зокрема ЗСУ уразили 3 ЗРК противника.