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Контрнаступ: в ISW зробили прогноз про подальші дії ЗСУ на півдні

23 червня 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Контрнаступ: в ISW зробили прогноз про подальші дії ЗСУ на півдні
Збройні сили України завдають удару. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України можуть посилити активність у напрямку російських земних транспортних коридорів на південній території України. Мета такої стратегії — порушення логістичних маршрутів супротивника, що ускладнить їхнє постачання.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Згідно з даними ISW, українські війська можуть активно націлюватися на задні позиції та вразливі зони вздовж земних транспортних шляхів окупаційних сил. Зростання занепокоєння серед російської блогосфери вказує на те, що російські війська можуть стривожитися за збереження своїх постачальницьких шляхів на півдні України.

Крім того, 22 червня мер міста Мелітополь Іван Федоров повідомляв про серію вибухів у Мелітополі та Якимівці, що розташована у Запорізькій області. Також російські ЗМІ стверджували, що було здійснено удар по Чонгарському мосту на автомагістралі E105. Додатково деякі російські джерела стверджували, що українська армія завдала удару і по мосту через Сиваське озеро.

У результаті є ймовірність, що українська армія посилить свої дії у напрямку поразки російських наземних комунікацій на півдні України, що викликає тривогу серед російських сил.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ триває. Наші захисники поступово просуваються вперед, на деяких ділянках їм вдається закріпитися на досягнутих рубежах.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський зробив позитивну заяву щодо контрнаступу ЗСУ. Він упевнений у його успіху і зауважує, що він відбуватиметься так, як восени: спочатку здаватиметься, що все дуже повільно, але настане переломний момент і захисники почнуть стрімко просуватися вперед.

 

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