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Контрнаступление: в ISW сделали прогноз о дальнейших действиях ВСУ на юге

23 июня 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Контрнаступление: в ISW сделали прогноз о дальнейших действиях ВСУ на юге
Вооруженные силы Украины наносят удар. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины могут усилить активность в направлении российских земных транспортных коридоров на южной территории Украины. Цель такой стратегии — нарушение логистических маршрутов противника, что затруднит их снабжение. 

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Согласно анализу ISW, украинские военные силы могут активно нацеливаться на задние позиции и уязвимые зоны вдоль земных транспортных путей оккупационных сил. Возрастающее беспокойство среди российской блогосферы указывает на то, что российские войска могут встревожиться за сохранность своих снабженческих путей на юге Украины.

Кроме того, 22 июня мэр города Мелитополь Иван Федоров сообщал о серии взрывов в Мелитополе и Якимовке, что находится в Запорожской области. Также российские СМИ утверждали, что был осуществлен удар по Чонгарскому мосту на автомагистрали E105. Дополнительно некоторые российские источники утверждали, что украинская армия нанесла удар и по мосту через Сивашское озеро.

В итоге есть вероятность, что украинская армия усилит свои действия в направлении поражения российских наземных коммуникаций на юге Украины, что вызывает тревогу среди российских сил.

Напомним, что контрнаступление ВСУ продолжается. Наши защитники постепенно продвигаются вперед, на некоторых участках им удается закрепиться на достигнутых рубежах.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский сделал позитивное заявление по поводу контрнаступления ВСУ. Он уверен в его успехе и замечает, что оно будет проходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.

 

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