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Контрнаступ ЗСУ: Генштаб назвав найгарячіші точки фронту

22 червня 2023 09:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб назвав найгарячіші точки фронту
Збройні сили України Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські сили оборони успішно наступають у напрямку Мелітополя, Бердянська та Лиманського. При цьому було помічено, що в районі Рівнопіль — Старомайорське досягнуто часткового успіху і війська зараз активно зміцнюються на взятих позиціях.

Про це повідомляє Military Media Center.

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За словами представника Генштабу, у цих районах ЗСУ продовжують завдавати вогняних ударів артилерією по виявлених позиціях противника і вживають заходів для контрбатарейної боротьби.

Андрій Ковальов також зазначив, що на Лиманському напрямі українські сили оборони вели активні дії, орієнтуючись на населені пункти Білогорівка та Діброва, де вони також досягли часткового успіху, і зараз зміцнюються на завойованих територіях.

Попри ситуацію, українська армія продовжує успішно стримувати агресію ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Особливу увагу Ковальов приділив Лиманському напрямку, де в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва і на північ від Григорівки Донецької області тривають особливо запеклі бої.

Нагадаємо, що Збройні Сили України, ймовірно, успішно формують умови для майбутнього головного наступу, незважаючи на повільний розвиток контрнаступу. На думку аналітиків, уповільнений контрнаступ Сил оборони може мати на меті виснаження сил ворога і підготовку подальших наступальних дій.

Також ми повідомляли, що на Донеччині, на півдні та Куп'янському напрямку тривають важкі бої, українські військові інтенсивно знищують ворога. На півдні ЗСУ значно просуваються вперед, проте на сході тримають оборону.

 

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