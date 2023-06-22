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Контрнаступление ВСУ: Генштаб назвал самые горячие точки фронта

22 июня 2023 09:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Контрнаступление ВСУ: Генштаб назвал самые горячие точки фронта
Вооруженные силы Украины. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские силы обороны успешно наступают в направлении Мелитопольского, Бердянского и Лиманского. При этом было замечено, что в районе Ровнополь — Старомайорское достигнут частичный успех, и войска сейчас активно укрепляются на взятых позициях.

Об этом сообщает Military Media Center.

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ПО словам представителя Генштаба, в этих районах ВСУ продолжают наносить огненные удары артиллерией по обнаруженным позициям противника и принимают меры для контрбатарейной борьбы.

Андрей Ковалев также обозначил, что на Лиманском направлении украинские силы обороны вели активные действия, ориентируясь на населенные пункты Белогоровка и Диброва, где они также достигли частичного успеха, и в данный момент укрепляются на завоеванных территориях.

Несмотря на ситуацию, украинская армия продолжает успешно сдерживать агрессию врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Особое внимание Ковалев уделил Лиманскому направлению, где в районах северо-западнее Дибровы, у Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области идут особо ожесточенные бои.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, успешно формируют условия для будущего главного наступления, несмотря на медленное развитие контрнаступления. По мнению аналитиков, замедленное контрнаступление Сил обороны может преследовать цель истощения сил врага и подготовку дальнейших наступательных действий.

Также мы сообщали, что в Донецкой области, на юге и Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, украинские военные интенсивно уничтожают врага. На юге ВСУ значительно продвигаются вперед, однако на востоке держат оборону.

 

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