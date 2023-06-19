Контрнаступ ЗСУ: Маляр підтвердила звільнення ще одного населеного пункту

Ганна Маляр. Фото: facebook.com ganna maliar

На минулому тижні українські військові проводили контрнаступальні дії та оборонялися. Протягом двох тижнів ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Для того, щоб не дати нашии військам просуватися вперед, ворог перекинув на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів.

За її словами, на цьому напрямку інтенсивність боїв стала меншою, проте відбулось 41 боєзіткнення і українські воїни просунулися в глибину росіян на декількох ділянках.

"Ворог продовжував минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців", — запевнила вона.

Протягом минулого тижня ворог на сході вчинив 5 800 обстрілів, використавши 277.022 боєприпаси.

Ситуація на півдні

Як зазначила Ганна Маляр, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку впродовж тижня виконали 10 125 вогневих завдання.

Протягом двох тижнів наступальних дій ЗСУ на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділам ОСУВ "Таврія" вдалося звільнити 8 населених пунктів, а саме:

Новодарівку,

Левадне,

Сторожеве,

Макарівку,

Благодатне,

Лобкове,

Нескучне,

Пятихатки.

"В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 км2", — підтвердила заступниця міністра.

Втрати Росії

Минулого тижня втрати ворога на всіх напрямках склали понад 4 600 вбитих та поранених. Понад 80 російських окупантів вдалося взяти у полон.

"Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого", — додала Маляр.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше окупаційна влада заявила, що ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Запоріжжі.