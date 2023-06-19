Мінус ворожий гелікоптер та 10 безпілотників: Генштаб про успіхи ЗСУ

Українські захисники стріляють із танка. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Упродовж дня авіація сил оборони завдала 10 ударів по окупантах та уразила один ЗРК. Крім того, ЗСУ ліквідували ворожий гелікоптер Ка-52, три "шахеди" та сім розвідувальних БпЛА.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Українські бійці на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові стріляють із танка. Фото: Генштаб ЗСУ

Український захисник цілиться в ворожу ціль. Фото: Генштаб ЗСУ

Більше про успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, що від початку доби сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, знищують ворожу військову техніку та завдають удари по особовому складу противника.

Також ми писали, що Сили оборони України продовжують вести локальні контрнаступальні дії на Сході України. Зокрема, є успіхи на Авдіївському напрямку.

Додамо, що Сили оборони продовжують вести успішні контрнаступальні дії. Зокрема, у Запорізькій області ЗСУ вдалось взяти під контроль ще один населений пункт.