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Окупаційна влада заявляє, що ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Запоріжжі

18 червня 2023 13:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Запоріжжі, — окупаційна влада
ЗСУ на фронті. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони продовжують вести успішні контрнаступальні дії. Зокрема, у Запорізькій області ЗСУ вдалось взяти під контроль ще один населений пункт. 

Про це повідомляє гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов.

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Як повідомляє окупаційна влада, ЗСУ вдалось взяти під оперативний контроль населений пункт П'ятихатки. 

"Хвильові" наступи противника, незважаючи на колосальні втрати, дали свій результат. Зараз наша артилерія відпрацьовує по ворогові, що гарячково закріплюється у П'ятихатках", — кажуть у російських ЗМІ. 

Також у російській розвідці заявляють, що у напрямку П'ятихаток виїхало підкріплення "нацистів", до якого входить велика кількість піхоти та бронетехніки. 

І додають, що якщо ЗСУ вдасться закріпитися на даній позиції, то наступний свій удар вони зосередять у напрямку населеного пункту Жереб'янки. 

"Це створює загрозу оточення та допоможе отримати стійкі позиції для підготовки наступу на Василівку. На цьому напрямі тривають важкі та кровопролитні бої", — стверджує окупаційна влада. 

 

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Повідомлення російських ЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, запорізькі тероборонці ще 4 червня оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району від російських військ. А вже 17 червня, у ЗСУ показали відео, як відбувалася військова операція. 

Додамо, що за словами ЗМІ, Збройним силам Росії критично не вистачає танків, оскільки наступ України на півдні та сході продовжував відтісняти лінію фронту за допомогою західної техніки.

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