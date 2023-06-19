Контрнаступление ВСУ: Маляр подтвердила освобождение еще одного населенного пункта

Анна Маляр. Фото: facebook.com ganna maliar

На прошлой неделе украинские военные предпринимали контрнаступательные действия и оборонялись. В течение двух недель ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

Для того чтобы не дать нашим войскам продвигаться вперед, враг перебросил на Бахмутское направление дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов.

По ее словам, на этом направлении интенсивность боев стала меньше, однако произошло 41 боестолкновение и украинские воины продвинулись в глубину россиян на нескольких участках.

"Враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ни одного метра земли на этих направлениях мы не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов", — заверила она.

На прошлой неделе враг на востоке совершил 5 800 обстрелов, использовав 277.022 боеприпаса.

Ситуация на юге

Как отметила Анна Маляр, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение недели выполнили 10 125 огневых задач.

В течении двух недель наступательных действий ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениям ОСУО "Таврия" удалось осовободить 8 населенных пунктов, а именно:

Новодаровка,

Леводное,

Сторожево,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное,

Пятихатки.

Скриншот с карты DeepState

"В целом подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км2", — подтвердила замминистра.

Потери России

На прошлой неделе потери врага по всем направлениям составили более 4 600 убитых и раненых. Более 80 российских оккупантов удалось взять в плен.

"Нашими силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых — вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое", — добавила Маляр.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее оккупационные власти заявили, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт в Запорожье.