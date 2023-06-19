Контрнаступление ВСУ: Маляр подтвердила освобождение еще одного населенного пункта
На прошлой неделе украинские военные предпринимали контрнаступательные действия и оборонялись. В течение двух недель ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
Для того чтобы не дать нашим войскам продвигаться вперед, враг перебросил на Бахмутское направление дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов.
По ее словам, на этом направлении интенсивность боев стала меньше, однако произошло 41 боестолкновение и украинские воины продвинулись в глубину россиян на нескольких участках.
"Враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ни одного метра земли на этих направлениях мы не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов", — заверила она.
На прошлой неделе враг на востоке совершил 5 800 обстрелов, использовав 277.022 боеприпаса.
Ситуация на юге
Как отметила Анна Маляр, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение недели выполнили 10 125 огневых задач.
В течении двух недель наступательных действий ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениям ОСУО "Таврия" удалось осовободить 8 населенных пунктов, а именно:
- Новодаровка,
- Леводное,
- Сторожево,
- Макаровка,
- Благодатное,
- Лобковое,
- Нескучное,
- Пятихатки.
"В целом подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км2", — подтвердила замминистра.
Потери России
На прошлой неделе потери врага по всем направлениям составили более 4 600 убитых и раненых. Более 80 российских оккупантов удалось взять в плен.
"Нашими силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых — вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое", — добавила Маляр.
Напомним, ранее оккупационные власти заявили, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт в Запорожье.