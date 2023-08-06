Контрнаступ ЗСУ продовжується: оновлені дані від Генштабу

Український військовий та самохідна губиця "Богдана". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Триває 529-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують наступальні дії, а окупанти — обороняються та обстрілюють населені пункти.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом цієї доби противник завдав 30 ракетних та 48 авіаційних ударів, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. До того ж руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — йдеться у повідомленні.

Протягом доби на фронті відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Успіхи України на фронті

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Військові закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За минулу добу авіація України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також два — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту, майстерно знищуючи російських окупантів та їхню військову техніку. Відмінно відпрацювала по ворогах група "Асгард".

Також ми писали, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про український контрнаступ. За його словами, найголовніше те, що він продовжується.