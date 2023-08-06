Сирський показав відмінну роботу групи "Асгард", яка майстерно знищує окупантів

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: google

ЗСУ продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту, майстерно знищуючи російських окупантів та їхню військову техніку. Відмінно відпрацювала по ворогах група "Асгард".

Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

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"Група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШбр, 24-б ОМБР та Начальником служби Радіоелектронної та Кіберборотьби із складу 28-ї ОМБР ювелірно знищують росіян", — підписав відео Сирський.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Збройні сили України знищують ворога на Горлівському напрямку. При цьому він уточнив, що українські захисники знаходять ворога за допомогою ударних VPF-дронів.

Додамо, наступальні дії ЗСУ на південному та північному флангах Бахмута дещо сповільнилися останнім часом. В той час, як російські війська продовжують перекидати значну частину своїх сил у район міста.