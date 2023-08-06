Контрнаступление ВСУ продолжается: обновленные данные от Генштаба

Украинская военная и самоходная губица "Богдана". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Продолжаются 529-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наступательные действия, а оккупанты — обороняются и обстреливают населенные пункты.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

В течение этих суток противник нанес 30 ракетных и 48 авиационных ударов, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ рассказали, что в результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. К тому же разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — говорится в сообщении.

В течение суток на фронте произошло около 30 боевых столкновений.

Успехи Украины на фронте

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Военные закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За минувшие сутки авиация Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также два — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ВСУ продолжают успешно работать на всех участках фронта, мастерски уничтожая российских оккупантов и их военную технику. Отлично отработала по врагам группа "Асгард".

Также мы писали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал об украинском контрнаступлении. По его словам, самое главное, что оно продолжается.