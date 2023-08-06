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"Не зупиняється, а продовжується": Буданов розповів про контрнаступ ЗСУ

6 серпня 2023 12:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Не зупиняється, а продовжується": Буданов розповів про контрнаступ ЗСУ
Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про український контрнаступ. За його словами, найголовніше те, що він продовжується.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю bTV.

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Контрнаступ ЗСУ

За словами Буданова, контрнаступ українських військових проходить доволі складно, адже російські окупанти встигли укріпити свої позиції стаціонарними оборонними комплексами. Він розповів, що просування ЗСУ на Бахмутському напрямку трохи швидше, ніж на півдні. 

"Найголовніше, що наступ не зупиняється, а продовжується. На мою думку, на Бахмутській лінії він йде трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже", — додав він.

Нагадаємо, наступальні дії ЗСУ на південному та північному флангах Бахмута дещо сповільнилися останнім часом. В той час, як російські війська продовжують перекидати значну частину своїх сил в район міста. 

Також ми писали, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські війська щосили намагаються зупинити контрнаступ Збройних сил України. При цьому для армії РФ епіцентром бойових дій залишається схід України.

Додамо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як Збройні сили України знищують ворога на Горлівському напрямку. При цьому він уточнив, що українські захисники знаходять ворога за допомогою ударних VPF-дронів.

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