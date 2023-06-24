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Контрнаступ ЗСУ: Сили оборони вперше з 2014 року звільнили територію під Красногорівкою

24 червня 2023 16:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Контрнаступ ЗСУ: Сили оборони вперше з 2014 року звільнили територію під Красногорівкою
Воїни ЗСУ. Фото: google.com.
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Українські Сили оборони невпинно деокуповують територію України. Відтак, десантні війська ЗС України відвоювали територію під Красногорівка ще з 2014 року була під контролем Росії. Тим самим звільнивши тамтешні населені пункти.

Про це повідомляє повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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Україна звільнила 510м² території під Красногорівкою вперше з часів АТО. Зазначається, що українські десантники провели штурмову операцію і вибили ворога з позицій, завдавши йому максимальних втрат.

"У районі Красногорівки на Донеччині ЗСУ мають просування. Десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вдалося вибити росіян з їхніх позицій", — повідомляє "Мілітарний".

 

Контрнаступ ЗСУ: Сили оборони вперше з 2014 року звільнили територію під Красногорівкою. Скриншот

Як відбувалась деокупація

Видання зазначає, що спочатку десантники провели дистанційне розмінування території, далі підірвали ворожий склад і пішли на штурм. Під час операції український танк з флангу відволікав сили ворога.

"У бригаді прорахували маршрут підходу резервних сил окупантів та організували там засідку – в результаті уразили танк. Під час операції десантники ліквідували 12 окупантів та 17 поранили", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писал, що реінтеграція Криму відбуватиметься складніше за інші окуповані території України. Проте в питаннях економічної та гуманітарної реінтеграції варто бути гнучкими. 

Додамо, окупанти починають активно рити окопи в Криму на тлі контрнаступу ЗСУ. У мережі з'явились супутникові знімки, де можна побачити багато ліній оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Нові окопи вириті росіянами в чотирьох місцях.

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