Контрнаступ ЗСУ: Сили оборони вперше з 2014 року звільнили територію під Красногорівкою
Українські Сили оборони невпинно деокуповують територію України. Відтак, десантні війська ЗС України відвоювали територію під Красногорівка ще з 2014 року була під контролем Росії. Тим самим звільнивши тамтешні населені пункти.
Про це повідомляє повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
ЗСУ звільнили територію, яка була окупована з 2014 року
Україна звільнила 510м² території під Красногорівкою вперше з часів АТО. Зазначається, що українські десантники провели штурмову операцію і вибили ворога з позицій, завдавши йому максимальних втрат.
"У районі Красногорівки на Донеччині ЗСУ мають просування. Десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вдалося вибити росіян з їхніх позицій", — повідомляє "Мілітарний".
Як відбувалась деокупація
Видання зазначає, що спочатку десантники провели дистанційне розмінування території, далі підірвали ворожий склад і пішли на штурм. Під час операції український танк з флангу відволікав сили ворога.
"У бригаді прорахували маршрут підходу резервних сил окупантів та організували там засідку – в результаті уразили танк. Під час операції десантники ліквідували 12 окупантів та 17 поранили", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писал, що реінтеграція Криму відбуватиметься складніше за інші окуповані території України. Проте в питаннях економічної та гуманітарної реінтеграції варто бути гнучкими.
Додамо, окупанти починають активно рити окопи в Криму на тлі контрнаступу ЗСУ. У мережі з'явились супутникові знімки, де можна побачити багато ліній оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Нові окопи вириті росіянами в чотирьох місцях.