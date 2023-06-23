Реінтеграція Криму буде складнішою за всі інші окуповані території України, — Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фто: google.com

Реінтеграція Криму відбуватиметься складніше за інші окуповані території України. Проте в питаннях економічної та гуманітарної реінтеграції варто бути гнучкими.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловила в інтерв'ю Укрінформу.

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За словами Верещук, реінтеграція Криму буде набагато складнішою, ніж реінтеграція інших тимчасово окупованих територій. Вона потребуватиме особливого та окремого підходу.

"Щодо жорсткості та м’якості: ми маємо бути жорсткими у підходах щодо відновлення української державної влади та у питаннях правосуддя й справедливості", — сказала глава Мінреінтеграції.

Водночас вона додала, що в питаннях економічної та гуманітарної реінтеграції варто бути гнучкими. Російського впливу на півострові не має бути, адже це запорука нашої безпеки.

"Тут ми ставку робимо на нові кадри: молоді, вмотивовані та компетентні. Вони все зроблять як слід", — підкреслила Верещук.

Нагадаємо, що окупанти починають активно рити окопи в Криму на тлі контрнаступу ЗСУ. У мережі з'явились супутникові знімки, де можна побачити багато ліній оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Нові окопи вириті росіянами в чотирьох місцях.