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Контрнаступление ВСУ: Силы обороны впервые с 2014 года освободили территорию под Красногоровкой

24 июня 2023 16:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Контрнаступление ВСУ: Силы обороны впервые с 2014 года освободили территорию под Красногоровкой
Воины ВСУ. Фото: google.com.
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Украинские Силы обороны постоянно деоккупируют территорию Украины. Следовательно, десантные войска ВС Украины отвоевали территорию под Красногоровку еще с 2014 года под контролем России. Тем самым освободив тамошние населенные пункты.

Об этом сообщает спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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Украина освободила 510м² территории под Красногоровкой впервые со времен АТО. Отмечается, что украинские десантники провели штурмовую операцию и выбили врага с позиций, нанеся ему максимальные потери.

"В районе Красногоровки в Донецкой области ВСУ имеют продвижение. Десантникам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады удалось выбить россиян с их позиций", — сообщает "Милитарный ".

 

Контрнаступление ВСУ: Силы обороны впервые с 2014 года освободили территорию под Красногоровкой. Скриншот

Как происходила деоккупация

Издание отмечает, что сначала десантники провели дистанционное разминирование территории, затем взорвали вражеский состав и пошли на штурм. В ходе операции украинский танк с фланга отвлекал силы врага.

"В бригаде просчитали маршрут подхода резервных сил оккупантов и организовали там засаду - в результате поразили танк. Во время операции десантники ликвидировали 12 оккупантов и 17 ранили", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что реинтеграция Крыма будет происходить сложнее других оккупированных территорий Украины. Однако в вопросах экономической и гуманитарной реинтеграции следует быть гибкими.

Добавим, оккупанты начинают активно рыть окопы в Крыму на фоне контрнаступления ВСУ. В сети появились спутниковые снимки, где можно увидеть многие линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Новые окопы вырыты россиянами в четырех местах.

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