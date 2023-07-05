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Контрнаступ ЗСУ: Сирський порівняв втрати РФ та України

5 липня 2023 07:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Контрнаступ ЗСУ: Сирський порівняв втрати РФ та України
Генерал-полковник Олександр Сирський на фронті. Фото: Telegram-канал Military Media Center
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри те, що Україна розпочала свій контрнаступ, Росія зазнає значно більших втрат. Найгарячіші бої зараз тривають на півдні.

Про це розповів генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю abcnews

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 Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що за словами західних офіційних осіб, обидві сторони зазнали великих втрат, зокрема на півдні, де Росія досі проводила "відносно ефективні оборонні операції" у південно-східній Запорізькій області.

Проте українська сторона стверджує про масштабні втрати росіян.

"Противник несе у вісім, а то й у десятки разів більші втрати, особливо за кількістю вбитих", — сказав Сирський.

Він також додав, що наразі Україна заявила, що повернула щонайменше сім сіл з початку контрнаступу.

Саме видання зазначило, що просування вздовж лінії фронту також призвело до того, що західні офіційні особи повідомили, що деякі території, які утримувалися підтримуваними Росією силами з 2014 року, можливо, були звільнені.

Нагадаємо, 4 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Збройні Сили України потроху просуваються на півдні, однак через безпеку особового складу та самих операцій Генштаб не може підтверджувати такі дані оперативно.

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