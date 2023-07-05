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Контрнаступление ВСУ: Сырский сравнил потери РФ и Украины

5 июля 2023 07:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Контрнаступление ВСУ: Сырский сравнил потери РФ и Украины
Генерал-полковник Александр Сырский на фронте. Фото: Telegram-канал Military Media Center
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несмотря на то, что Украина начала свое контрнаступление, Россия несет значительно большие потери. Самые горячие бои сейчас продолжаются на юге.

Об этом рассказал генерал-полковник Александр Сырский в интервью abcnews.

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Министерство обороны Великобритании сообщало, что по словам западных официальных лиц, обе стороны понесли большие потери, в частности на юге, где Россия до сих пор проводила "относительно эффективные оборонные операции" в юго-восточной Запорожской области.

Однако украинская сторона утверждает о масштабных потерях россиян.

"Противник несет в восемь, а то и в десятки раз большие потери, особенно по количеству убитых", — сказал Сырский.

Он также добавил, что Украина заявила, что вернула по меньшей мере семь сел с начала контрнаступления.

Само издание отметило, что продвижение вдоль линии фронта также привело к тому, что западные официальные лица сообщили, что некоторые территории, удерживаемые поддерживаемыми Россией силами с 2014 года, возможно, были освобождены.

Напомним, 4 июля заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Вооруженные Силы Украины понемногу продвигаются на юге, однако из-за безопасности личного состава и самих операций Генштаб не может подтверждать такие данные оперативно.

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