Контрнаступ ЗСУ триватиме довше, ніж очікувалось, — генерал Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Фото: google

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції триватимуть довше, ніж очікували деякі західні оглядачі. За його словами, українські військові навмисне просуваються мінними дорогами та короткими відстанями.

Про це повідомляють в Американському інституті вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Що кажуть у США про український контрнаступ

Відомо, що Міллі заявив, що українські війська навмисно працюють через складні мінні поля та просуваються від 500 до 2000 метрів на день. Він також повторив, що він очікує, що українські контрнаступальні операції триватимуть до 10 тижнів, і закликав людей усвідомити, що український контрнаступ буде тривалою та, ймовірно, дорогою операцією.

"Російські джерела все частіше стверджують, що наразі українські сили ведуть наступ на півдні України меншими групами піхоти та бронетехніки, ніж під час попередніх контрнаступальних операцій", — повідомляють аналітики.

Там додали, що всі заяви про українські операції свідчать про те, що українські сили наразі не намагаються проводити широкомасштабні операції, які призвели б до швидкого територіального просування. Українські офіційні особи регулярно зазначають, що українські сили ще не залучили значну частину своїх сил до контрнаступальних операцій і ще не розпочали основну фазу контрнаступу.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю виданню The Washington Post головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ — це не шоу, тут кожен метр дається кров’ю. Попри те, що просування ЗСУ йде повільніше, ніж багато хто очікував, прогрес є кожного дня.