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Контрнаступление ВСУ продлится дольше, чем ожидалось, — генерал Милли

2 июля 2023 07:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Контрнаступление ВСУ продлится дольше, чем ожидалось, — генерал Милли
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что украинские контрнаступательные операции будут продолжаться дольше, чем ожидали некоторые западные обозреватели. По его словам, украинские военные умышленно продвигаются по минным дорогам и коротким расстояниям.

Об этом сообщают в Американском институте изучения войны (ISW).

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Милли заявил, что украинские войска намеренно работают через сложные минные поля и продвигаются от 500 до 2000 метров в день. Он также повторил, что он ожидает, что украинские контрнаступательные операции продлятся до 10 недель, и призвал людей осознать, что украинское контрнаступление будет продолжительной и, вероятно, дорогой операцией.

"Российские источники все чаще утверждают, что украинские силы ведут наступление на юге Украины меньшими группами пехоты и бронетехники, чем во время предыдущих контрнаступательных операций", — сообщают аналитики.

Там добавили, что все заявления об украинских операциях свидетельствуют о том, что украинские силы пока не пытаются проводить широкомасштабные операции, которые привели бы к быстрому территориальному продвижению. Украинские официальные лица регулярно отмечают, что украинские силы еще не привлекли значительную часть своих сил к контрнаступательным операциям и еще не приступили к основной фазе контрнаступления.

Напомним, недавно в интервью изданию The Washington Post, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ — это не шоу, здесь каждый метр дается кровью. Несмотря на то, что продвижение ВСУ идет медленнее, чем многие ожидали, прогресс есть каждый день.

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