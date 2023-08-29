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Контрнаступление ВСУ: украинские войска имеют успех в направлении Вербового

29 августа 2023 09:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Контрнаступление ВСУ: украинские войска имеют успех в направлении Вербового
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В частности, в направлении Вербового ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев на брифинге в Military Media Centre.

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По словам Ковалева, украинские войска имеют успех в направлении Вербового на южном фронте.

"В направлении Новоданиловка — Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

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Напомним, 28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение Работино в Запорожской области. При этом, россияне противятся "безумно".

Также мы писали, что 16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

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