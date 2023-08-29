Контрнаступление ВСУ: украинские войска имеют успех в направлении Вербового

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В частности, в направлении Вербового ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев на брифинге в Military Media Centre.

Читайте также:

Успехи ВСУ на Мелитопольском направлении

По словам Ковалева, украинские войска имеют успех в направлении Вербового на южном фронте.

"В направлении Новоданиловка — Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение Работино в Запорожской области. При этом, россияне противятся "безумно".

Также мы писали, что 16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.