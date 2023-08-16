У Генштабі показали кадри зі звільненого Урожайного

Військові підняли український прапор в Урожайному. Фото: скріншот з відео

Українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Генштаб ЗСУ показав перші кадри зі звільненого селища.

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Генштаб опублікував перші кадри зі звільненого села Урожайне в Донецькій області. На відео видно, як українські бійці підіймають у селищі жовто-блакитний прапор.

У визволенні Урожайного, зокрема, брали участь бійці 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Як відомо, селище Урожайне відноситься до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області. Населений пункт перебуває в окупації з березня 2022 року

Карта Донецької області. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, декількома годинами раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла про звільнення Урожайного. За її словами, наступальні дії продовжуються.