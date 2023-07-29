Контрнаступление ВСУ: в ISW рассказали о значительных успехах украинской армии на фронте

Украинские военные на фронте. Фото: 31 отдельная механизированная бригада

ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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Продвижение украинской армии

Отмечается, что один из милблогеров РФ 28 июля заявил, что Вооруженные Силы Украины достигли продвижения возле Курдюмовки и Андреевки.

"Русские милблогеры утверждали, что украинские силы продолжали наземные атаки вдоль границы Донецко-Запорожской области вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), а некоторые милблогеры признали, что украинские войска захватили Старомайорское 27 июля", — говорится в сообщении.

Ситуация на других направлениях

Также на Бердянском направлении украинские военные продвинулись в 10-12 километрах от основной линии обороны оккупантов.

По словам командира российского батальона "Восток" Александра Ходаковского, украинская армия имеет возможность наносить удар по всей глубине обороны военных РФ и добавил, что эти удары убивают и унижают российское командование и контроль.

Битва под Старомайорским

В свою очередь в Генштабе Украины отмечали, что российский 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк (7-я дивизия ВДВ) отказался продолжать битву под Старомайорским (Донецкая область) в результате больших потерь своей армии и победы ВСУ на поле боя.

Напомним, 27 июля 2023 года бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Впечатляющее видео воины обнародовали в соцсети.