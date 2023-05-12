Контрнаступальна операція ЗСУ під Бахмутом: оновлені карти боїв від ISW

ЗСУ на полі бою та оновлена карта боїв. Фото: Новини.LIVE

Західні експерти повідомили, що мета Росії — захоплення решти Луганської області та просування на захід до східної Харківської та північної Донецької областей. Другою метою росіян є захоплення Донецької області. Генштаб ЗСУ заявив, що окупанти 11 травня вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісу.

Про це інформує ISW.

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Атака ворога

Зазначається, що 11 травня окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове — Кремінна. На геолокаційних кадрах, які опублікували ISW видно артилерійські підрозділи 6-ї загальновійськової армії (Західного військового округу), які діють поблизу Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська).

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної). 10 травня російський мілблогер заявив, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу Масютівки (12 км на північний схід від Куп’янська), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Спроби атаки ворога на полі бою. Фото: ISW

Ситуація на Донеччині

Збройні сили України продовжували проводити локалізовані контратаки навколо Бахмута у четвер, 11 травня. На карті дослідники ISW показують, що українські військові відтіснили росіян з ділянки траси Т0504 Бахмут — Часів Яр на південному заході Бахмута.

Російські військові блогери підтвердили, що ЗСУ просунулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) після того, як російські війська відступили з позицій на північ від Хромового. Російські військові блогери також стверджували, що українці атакували Бахмут, щоб зменшити тиск на трасу Бахмут-Часів Яр. Один із російських блогерів заявив, що українські сили відновили позиції на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і на захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

Станом на 11 травня успішні локалізовані українські контратаки, ймовірно, стримували російські наступальні зусилля в Бахмуті. Україна повідомила, що російські війська здійснили 15 наземних атак у Бахмуті та поблизу Ступочок (13 км на південний захід від Бахмута), що є помітним зменшенням кількості зареєстрованих російських наземних атак в районі Бахмута.

Російські військові блогери зазначили, що напад на Ступочки ризикованим. Також вони розкритикували російські четверту та 374 мотострілецькі бригади за те, що вони покинули свої позиції на північний захід від Кліщіївки під час українських контратак, і заявили, що сили групи Вагнера зайняли колишні позиції бригад, щоб запобігти глибокому проникненню російських ліній, імовірно позбавивши Вагнера особового складу, який інакше міг би бути виділений для наступальних дій на Бахмут.

Фінансист ПВК "Вагнер" стверджував, що військам "Вагнера" потрібно просунутися лише на 625 метрів, щоб досягти західного входу в Бахмут, що свідчить про те, що Пригожин не бажає повністю відмовлятися від своєї мети завершити захоплення Бахмута на користь оборони від локалізованих. Українські контратаки.

Також повідомляється, після відступу 9 травня добровольчий батальйон "Алга" Республіки Татарстан (входить до складу 72-ї ОМСБр 3-го армійського корпусу) втратив зв’язок із пов’язаними з особовим складом соціальними мережами. Батальйон "Алга" є одним із двох підрозділів 72-ї бригади. Наразі немає інформації про те, чи була розбита, чи відступила друга частина бригади — добровольчий батальйон "Молот".

У четвер, 11 травня окупанти продовжили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Авдіївки, Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки). Однак військовий блогер РФ стверджував, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) та на північний схід від Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки), а також продовжили наземні атаки поблизу траси N20 на захід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки).

Зазначається, що 11 травня ЗСУ здійснили обмежену та локалізовану контратаку на заході Донецької області. Військовий блогер РФ підтвердив, що українські сили контратакували та перетнули річку Шайтанка поблизу Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки).

Ситуація на сході України на 12 травня. Фото: ISW

Територія, на якій відтіснили окупантів (голубий колір). Фото: ISW

Південна вісь

У четвер, 11 травня, окупанти обстріляли українські позиції на захід від Гуляйполя та в Херсонській області. Південне оперативне командування України повідомило, що російські війська збільшили інтенсивність обстрілів і 98 разів обстріляли західний (правий) берег Херсонської області.

Зазначають, що на тлі переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи російські війська активізуються в обстрілах Дніпро-Бузької гирла. Україна повідомила, що російські війська завдали ударів по Станіславу (33 км на південний захід від міста Херсона) і Кізомису (20 км на південний захід від міста Херсона) із застосуванням семи керованих авіаційних бомб КАБ-500 і влучили в ціль по цивільній інфраструктурі в місті Запоріжжя двома ракетами С-300.[4

Крім цього повідомляється, що росіяни планують "евакуювати" персонал Запорізької атомної електростанції в РФ. Український оператор ЗАЕС 11 травня повідомив, що окупаційна влада планує вивезти з Енергодару близько 3100 осіб.

В "Енергоатомі" повідомили, що російська окупаційна влада обговорює звільнення 2700 працівників (та їхніх сімей) ЗАЕС, які уклали договори з фейковою "Експлуатаційною організацією Запорізької АЕС" або іншою компанією "Росатома". В Енергодарі заявили, що російські війська заборонили працівникам ЗАЕС залишати місто з початку окупації, а в Генштабі зазначили, що окупанти вже депортували до Ростовської області кілька сімей працівників Запорізької атомної електростанції.

Ситуація на Херсонщині. Фото: ISW

Ситуація на Запоріжжі. Фото: ISW

Нагадаємо, що російське військове керівництво панікує через події у Бахмуті. Це пов’язано із майбутнім контрнаступом Збройних сил України.