Контрнаступательная операция ВСУ под Бахмутом: обновленные карты боев от ISW

ВСУ на поле боя и обновленная карта боев. Фото: Новини.LIVE

Западные эксперты сообщили, что цель России — захват остальной Луганской области и продвижение на запад в восточную Харьковскую и северную Донецкую области. Второй целью россиян является увлечение Донецкой области. Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты 11 мая вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского леса.

Об этом информирует ISW.

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Атака врага

Отмечается, что 11 мая оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово — Кременная. На геолокационных кадрах, опубликованных ISW, видны артиллерийские подразделения 6-й общевойсковой армии (Западного военного округа), действующие вблизи Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска).

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной). 10 мая российский милблогер заявил, что российские войска совершили наземные атаки вблизи Масютовки (12 км северо-восточнее Купянска), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового), Макеевки (22 км северо-западнее Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Попытки атаки противника на поле боя. Фото: ISW

Ситуация в Донецкой области

Вооруженные силы Украины продолжали проводить локализованные контратаки вокруг Бахмута в четверг, 11 мая. На карте исследователи ISW показывают, что украинские военные оттеснили россиян с участка трассы Т0504 Бахмут — Часов Яр на юго-западе Бахмута.

Российские военные блогеры подтвердили, что ВСУ продвинулись северо-западнее Бахмута в районе Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) после того, как российские войска отступили с позиций к северу от Хромового. Российские военные блогеры также утверждали, что украинцы атаковали Бахмут, чтобы снизить давление на трассу Бахмут — Часов Яр. Один из российских блогеров заявил, что украинские силы восстановили позиции к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к западу от Клищиевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

На 11 мая успешные локализованные украинские контратаки, вероятно, сдерживали российские наступательные усилия в Бахмуте. Украина сообщила, что российские войска совершили 15 наземных атак в Бахмуте и близ Ступочек (13 км юго-западнее Бахмута), что является заметным уменьшением количества зарегистрированных российских наземных атак в районе Бахмута.

Российские военные блогеры отметили, что нападение на Ступочки рискованно. Также они раскритиковали российские четвертую и 374 мотострелковые бригады за то, что они покинули свои позиции северо-западнее Клищиевки во время украинских контратак, и заявили, что силы группы Вагнера заняли прежние позиции бригад, чтобы предотвратить глубокое проникновение российских линий, вероятно состава, который иначе мог бы быть выделен для наступательных действий на Бахмуте.

Финансист ППК "Вагнер" утверждал, что войскам "Вагнера" нужно продвинуться всего на 625 метров, чтобы достичь западного входа в Бахмут, что свидетельствует о том, что Пригожин не желает полностью отказываться от своей цели завершить захват Бахмута в пользу обороны от локализованных. Украинские контратаки.

Также сообщается, что после отступления 9 мая добровольческий батальон "Алга" Республики Татарстан (входит в состав 72-й ОМСБр 3-го армейского корпуса) потерял связь со связанными с личным составом социальными сетями. Батальон "Алга" является одним из двух подразделений 72-й бригады. Пока нет информации о том, была ли разбита или отступила вторая часть бригады — добровольческий батальон "Молот".

В четверг 11 мая оккупанты продолжили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Авдеевки, Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки) и Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки). Однако военный блогер РФ утверждал, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и к северо-востоку от Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки), а также продолжили наземные атаки у трассы N20 к западу от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки).

Отмечается, что 11 мая ВСУ осуществили ограниченную и локализованную контратаку на мероприятии Донецкой области. Военный блогер РФ подтвердил, что украинские силы контратаковали и пересекли реку Шайтанка вблизи Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Ситуация на востоке Украины 12 мая. Фото: ISW

Территория, на которой оттеснили оккупантов (голубой цвет). Фото: ISW

Южная ось

В четверг, 11 мая, оккупанты обстреляли украинские позиции к западу от Гуляйполя и в Херсонской области. Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские войска увеличили интенсивность обстрелов и 98 раз обстреляли западный (правый) берег Херсонской области.

Отмечают, что на фоне переговоров по Черноморской зерновой инициативе российские войска активизируются в обстрелах Днепро-Бузкой устья. Украина сообщила, что российские войска нанесли удары по Станиславу (33 км юго-западнее Херсона) и Кизомису (20 км юго-западнее Херсона) с применением семи управляемых авиационных бомб КАБ-500 и попали в цель по гражданской инфраструктуре в городе Запорожье двумя ракетами С-300.

Кроме этого, сообщается, что россияне планируют "эвакуировать" персонал Запорожской атомной электростанции в РФ. Украинский оператор ЗАЭС 11 мая сообщил, что оккупационные власти планируют вывезти из Энергодара около 3100 человек.

В "Энергоатоме" сообщили, что российские оккупационные власти обсуждают увольнение 2700 работников (и их семей) ЗАЭС, заключивших договоры с фейковой "Эксплуатационной организацией Запорожской АЭС" или другой компанией "Росатома". В Энергодаре заявили, что российские войска запретили работникам ЗАЭС покидать город с начала оккупации, а в Генштабе отметили, что оккупанты уже депортировали в Ростовскую область несколько семей работников Запорожской атомной электростанции.

Ситуация в Херсонской области. Фото: ISW

Ситуация в Запорожье. Фото: ISW

Напомним, что российское военное руководство паникует из-за событий в Бахмуте. Это связано с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины.