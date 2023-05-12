Росіяни панікують через невдачі під Бахмутом, — ISW

Російські війська на Донбасі. Фото: росЗМІ

Російське військове керівництво панікує через події у Бахмутів. Це пов’язано із майбутнім контрнаступом Збройних сил України.

Про це повідомляє у своєму традиційному шоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики ISW підкреслили, що українські сили, імовірно, таки прорвали частину російської оборони в районі Бахмута.

Так, командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Сили оборони просунулися на два кілометри щодо попередніх російських рубежів.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що українські війська відбили взагалі до трьох кілометрів території.

А міноборони РФ у свою чергу, визнавши нетипово швидкі контратаки ЗСУ, спростувало прорив лінії оборони окупантів.

Російська паніка

Такі заяви Пригожина і міноборони, на думку експертів Інституту, відображають посилення паніки у російському інформаційному просторі.

Ця паніка пов’язана із майбутнім українським контрнаступом і свідчить про зростання занепокоєння серед керівництва як ПВК "Вагнер", так і міністерства оборони країни-агресора.

Нагадаємо, учора, 11 травня, увечері російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, розвели істерику в у мережі. Вони заявили про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, йшлося навіть про загрозу для Бєлгорода.