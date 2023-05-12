Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни панікують через невдачі під Бахмутом, — ISW arrow

Росіяни панікують через невдачі під Бахмутом, — ISW

12 травня 2023 07:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни панікують через невдачі під Бахмутом, — ISW
Російські війська на Донбасі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російське військове керівництво панікує через події у Бахмутів. Це пов’язано із майбутнім контрнаступом Збройних сил України.

Про це повідомляє у своєму традиційному шоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Успіхи ЗСУ під Бахмутом

Аналітики ISW підкреслили, що українські сили, імовірно, таки прорвали частину російської оборони в районі Бахмута.

Так, командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Сили оборони просунулися на два кілометри щодо попередніх російських рубежів.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що українські війська відбили взагалі до трьох кілометрів території.

А міноборони РФ у свою чергу, визнавши нетипово швидкі контратаки ЗСУ, спростувало прорив лінії оборони окупантів.

Російська паніка

Такі заяви Пригожина і міноборони, на думку експертів Інституту, відображають посилення паніки у російському інформаційному просторі.

Ця паніка пов’язана із майбутнім українським контрнаступом і свідчить про зростання занепокоєння серед керівництва як ПВК "Вагнер", так і міністерства оборони країни-агресора.

Нагадаємо, учора, 11 травня, увечері російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, розвели істерику в у мережі. Вони заявили про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, йшлося навіть про загрозу для Бєлгорода.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB