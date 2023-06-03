Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Контррозвідники СБУ влучно знищили чотири ЗРК окупантів: вражаюче відео arrow

Контррозвідники СБУ влучно знищили чотири ЗРК окупантів: вражаюче відео

3 червня 2023 15:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Контррозвідники СБУ влучно знищили чотири ЗРК окупантів: вражаюче відео
Техніка росіян, яку знищили українські бійці. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військові контррозвідники СБУ знищили зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" і три "ТОР-2М". Окрім того, в окупантів поменшало ще й танків та САУ.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Якої техніки поменшало у росіян

У пресслужбі розповідають, що один "ТОР" намагався збити український дрон-камікадзе, але пілот зумів зберегти безпілотник та відвести його від ворожої ракети. Потім військовий наздогнав ворожий ЗРК, який намагався втпекти і "захопив" ціль. 

"Крім того, бійці підрозділу "відмінусували" ще й три САУ "Нона", три БМП, два танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника", — зазначається у повідомленні.

Також у співпраці з артилеристами ЗСУ контррозвідники СБУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння. Серед них:

  • сім танків,
  • шість "Градів",
  • шість САУ,
  • 11 гармат,
  • 21 бронемашину та інша техніка.

Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB