Контррозвідники СБУ влучно знищили чотири ЗРК окупантів: вражаюче відео

Техніка росіян, яку знищили українські бійці. Фото: скріншот з відео

Військові контррозвідники СБУ знищили зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" і три "ТОР-2М". Окрім того, в окупантів поменшало ще й танків та САУ.

Про це повідомляє СБУ.

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У пресслужбі розповідають, що один "ТОР" намагався збити український дрон-камікадзе, але пілот зумів зберегти безпілотник та відвести його від ворожої ракети. Потім військовий наздогнав ворожий ЗРК, який намагався втпекти і "захопив" ціль.

"Крім того, бійці підрозділу "відмінусували" ще й три САУ "Нона", три БМП, два танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника", — зазначається у повідомленні.

Також у співпраці з артилеристами ЗСУ контррозвідники СБУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння. Серед них:

сім танків,

шість "Градів",

шість САУ,

11 гармат,

21 бронемашину та інша техніка.

Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.