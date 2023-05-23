Закарпатські артилеристи двома пострілами знищили російський "Град": видовищне відео
Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.
Про це повідомляють Оперативне командування "Захід" та Сухопутні війська.
Знищення російського "Граду"
"У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкорегувати погоду", — йдеться в дописі ОК "Захід".
Що відомо про РСЗВ "Град"
БМ-21 "Град" — реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 із встановленою пусковою установкою 2Б5. БМ-21 "Град" є розвитком установки залпового вогню "Катюша", а також базою для інших систем, зокрема 9К55 "Град-1". Максимальна дальність атаки 42 км.
Призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, бронетехніки та неброньованої техніки. Додатково РСЗВ застосовується для ураження польових укріплень, постановки мінних полів, димових завіс і радіоперешкод, створення осередків загоряння, освітлення поля бою, ведення агітації.
Нагадаємо, нещодавно на Донеччині українські прикордонники разом із десантниками знищили польовий склад окупантів. Окрім боєприпасів також самоліквідувалось п'ять загарбників.