Закарпатські артилеристи двома пострілами знищили російський "Град": видовищне відео

Знищення російського РСЗВ "Град". Фото: скріншот з відео

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.

Про це повідомляють Оперативне командування "Захід" та Сухопутні війська.

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Знищення російського "Граду"

"У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкорегувати погоду", — йдеться в дописі ОК "Захід".

Що відомо про РСЗВ "Град"

БМ-21 "Град" — реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 із встановленою пусковою установкою 2Б5. БМ-21 "Град" є розвитком установки залпового вогню "Катюша", а також базою для інших систем, зокрема 9К55 "Град-1". Максимальна дальність атаки 42 км.

Призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, бронетехніки та неброньованої техніки. Додатково РСЗВ застосовується для ураження польових укріплень, постановки мінних полів, димових завіс і радіоперешкод, створення осередків загоряння, освітлення поля бою, ведення агітації.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині українські прикордонники разом із десантниками знищили польовий склад окупантів. Окрім боєприпасів також самоліквідувалось п'ять загарбників.