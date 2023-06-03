Контрразведчики СБУ метко уничтожили четыре ЗРК окупантов: впечатляющее видео

Техника россиян, уничтоженная украинскими бойцами. Фото: скриншот с видео

Военные контрразведчики СБУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "БУК-М1" и три "ТОР-2М". Кроме того, в оккупантов уменьшилось еще и танков и САУ.

Об этом сообщает СБУ.

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В пресс-службе рассказывают, что один "ТОР" пытался сбить украинский дрон-камикадзе, но пилот сумел сохранить беспилотник и увести его от вражеской ракеты. Затем военный догнал вражеский ЗРК, пытавшийся убежать, и "захватил" цель.

"Кроме того, бойцы подразделения "отминусовали" еще и три САУ "Нона", три БМП, два танка, станцию РЭБ и фортификационные сооружения противника", — отмечается в сообщении.

Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ контрразведчики СБУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения. Среди них:

семь танков,

шесть "Градов",

шесть САУ,

11 орудий,

21 бронемашина и другая техника.

Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.