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Контрразведчики СБУ метко уничтожили четыре ЗРК окупантов: впечатляющее видео

3 июня 2023 15:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Контрразведчики СБУ метко уничтожили четыре ЗРК окупантов: впечатляющее видео
Техника россиян, уничтоженная украинскими бойцами. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военные контрразведчики СБУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "БУК-М1" и три "ТОР-2М". Кроме того, в оккупантов уменьшилось еще и танков и САУ.

Об этом сообщает СБУ.

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В пресс-службе рассказывают, что один "ТОР" пытался сбить украинский дрон-камикадзе, но пилот сумел сохранить беспилотник и увести его от вражеской ракеты. Затем военный догнал вражеский ЗРК, пытавшийся убежать, и "захватил" цель.

"Кроме того, бойцы подразделения "отминусовали" еще и три САУ "Нона", три БМП, два танка, станцию РЭБ и фортификационные сооружения противника", — отмечается в сообщении.

Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ контрразведчики СБУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения. Среди них:

  • семь танков,
  • шесть "Градов",
  • шесть САУ,
  • 11 орудий,
  • 21 бронемашина и другая техника.

Напомним, недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.

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