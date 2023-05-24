СБУ показала, як дрони-камікадзе ефективно знищують техніку окупантів

Українські дрони-камікадзе знищують техніку окупантів. Фото: скріншот з відео

Фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по окупантах з допомогою дронів-камікадзе. Спецслужба показала ефектне відео.

Відповідне відео СБУ оприлюднила у своєму Telegram.

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"Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник — спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ефектно знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Українські військові змогли ліквідувати ворожу техніку всього двома влучними пострілами.