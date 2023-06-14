Координати Делімханова злили ЗСУ "вагнерівці", — підполковник армії РФ

Поплічник Рамзана Кадирова Адам Делімханов. Фото: росЗМІ

Російський підполковник звинуватив у зраді найманців ПВК "Вагнер". Саме вони нібито і здали ЗСУ координати місця, де перебував близький друг Рамзана Кадирова Адам Делімханов.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив колишній командир 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Роман Веневітін.

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Роман Веневітін запевнив, що у історії із ударом української артилерії по позиціях, де перебував Адам Делімханов, взяли участь найманці ПВК "Вагнер".

Вони нібито і надали українській армії координати локації Делімханова.

Чим керувалися "вагнерівці"

За словами Веневітіна, це рішення було помстою найманців Пригожина чеченському тирану Рамзану Кадирову.

"За наявною у мене інформацією, тепер вони помстилися Рамзану Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства Пригожина, що є постачальником харчування для нашої армії ще з 2006 року", — наголосив підполковник російської армії.

Веневітін про ліквідацію Делімханова

Делімханов живий

За словами Романа Веневітіна, Адам Делімханов не загинув, а вижив.

Зараз один із найвпливовіших чеченців нібито перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, з’явилася інформація про те, що українська артилерія ліквідувала депутата Держдуми РФ і близького друга Рамзана Кадирова Адама Делімханова.

Сам Кадиров визнав, що не може зв’язатися із Делімхановим.

Додамо, що самого Романа Веневітіна викрали і допитували найманці приватної військової компанії "Вагнер".