Координати Делімханова злили ЗСУ "вагнерівці", — підполковник армії РФ
Російський підполковник звинуватив у зраді найманців ПВК "Вагнер". Саме вони нібито і здали ЗСУ координати місця, де перебував близький друг Рамзана Кадирова Адам Делімханов.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив колишній командир 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Роман Веневітін.
Хто здав кадировців
Роман Веневітін запевнив, що у історії із ударом української артилерії по позиціях, де перебував Адам Делімханов, взяли участь найманці ПВК "Вагнер".
Вони нібито і надали українській армії координати локації Делімханова.
Чим керувалися "вагнерівці"
За словами Веневітіна, це рішення було помстою найманців Пригожина чеченському тирану Рамзану Кадирову.
"За наявною у мене інформацією, тепер вони помстилися Рамзану Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства Пригожина, що є постачальником харчування для нашої армії ще з 2006 року", — наголосив підполковник російської армії.
Делімханов живий
За словами Романа Веневітіна, Адам Делімханов не загинув, а вижив.
Зараз один із найвпливовіших чеченців нібито перебуває у важкому стані.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, з’явилася інформація про те, що українська артилерія ліквідувала депутата Держдуми РФ і близького друга Рамзана Кадирова Адама Делімханова.
Сам Кадиров визнав, що не може зв’язатися із Делімхановим.
Додамо, що самого Романа Веневітіна викрали і допитували найманці приватної військової компанії "Вагнер".